В Пенсионном фонде Украины рассказали, какие виды выплат увеличатся с 1 декабря в связи с изменением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Согласно обнародованной инфографике, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальная пенсия неработающим пенсионерам в возрасте 65+, минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца, минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам, минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий, минимальная пенсия шахтерам.

Также с 1 декабря возрастет пенсия за особые заслуги перед Украиной, произойдет повышение выплат ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны и максимальный размер пенсии.

C 1 декабря состоится повышение размера минимальной пенсии по возрасту пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 35 лет страхового стажа мужчины и 30 лет женщины. Для этих категорий граждан минимальная пенсия увеличится с 2 400 до 2 600 гривен в месяц.

Кроме того, отмечается, что с 1 декабря минимальный размер пенсии по возрасту составит 1 934 гривен.

Также с 1 декабря минимальная пенсия шахтерам составит 5 802 гривен, а минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца — 3 868 гривен.

В то же время, максимальный размер пенсии с 1 декабря составит 19 340 гривен

Напомним, с 1 декабря размер вычитаемых налогов с минимальной зарплаты (единый социальный взнос, -— прим.) увеличится на 110 гривен. Ставка ЕСВ на сегодня составляет 22%.