За лечение пациентов, больных COVID-19 больницы Николаевской области с июля по сентябрь текущего года получили 29,5 миллионов гривен от Национальной службы здоровья.
Всего было пролечено 918 пациентов, из них 257 — в легком состоянии, 538 — в среднем и 123 —тяжелом, сообщает пресс-служба НСЗУ.
По состоянию на сегодняшний день в области уже 16 больниц имеют договор с НСЗУ на госпитализацию пациентов с коронавирусом.
— НСЗУ заключает договоры только с больницами, которые входят в определенный перечень для госпитализации и отвечают требованиям, — подчеркнули в службе.
В НСЗУ также напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях больниц является бесплатным. В том числе и лекарства, предусмотренные протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств.
В частности, бесплатными являются:
Напомним, Снигиревская больница, которую в сентябре развернули как COVID-госпиталь, больше месяца не могла получить коронавирусный пакет от Национальной службы здоровья.
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Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
За лечение пациентов, больных COVID-19 больницы Николаевской области с июля по сентябрь текущего года получили 29,5 миллионов гривен от Национальной службы здоровья.
Всего было пролечено 918 пациентов, из них 257 — в легком состоянии, 538 — в среднем и 123 —тяжелом, сообщает пресс-служба НСЗУ.
По состоянию на сегодняшний день в области уже 16 больниц имеют договор с НСЗУ на госпитализацию пациентов с коронавирусом.
— НСЗУ заключает договоры только с больницами, которые входят в определенный перечень для госпитализации и отвечают требованиям, — подчеркнули в службе.
В НСЗУ также напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях больниц является бесплатным. В том числе и лекарства, предусмотренные протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств.
В частности, бесплатными являются:
Напомним, Снигиревская больница, которую в сентябре развернули как COVID-госпиталь, больше месяца не могла получить коронавирусный пакет от Национальной службы здоровья.