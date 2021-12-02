За лечение пациентов, больных COVID-19 больницы Николаевской области с июля по сентябрь текущего года получили 29,5 миллионов гривен от Национальной службы здоровья.

Всего было пролечено 918 пациентов, из них 257 — в легком состоянии, 538 — в среднем и 123 —тяжелом, сообщает пресс-служба НСЗУ.

По состоянию на сегодняшний день в области уже 16 больниц имеют договор с НСЗУ на госпитализацию пациентов с коронавирусом.

— НСЗУ заключает договоры только с больницами, которые входят в определенный перечень для госпитализации и отвечают требованиям, — подчеркнули в службе.

В НСЗУ также напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях больниц является бесплатным. В том числе и лекарства, предусмотренные протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств.

В частности, бесплатными являются:

обзор, тестирование на COVID-19;

вся дальнейшая медицинская помощь. В том числе кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО;

вся диагностика и анализы;

лекарства и обезболивание.

Напомним, Снигиревская больница, которую в сентябре развернули как COVID-госпиталь, больше месяца не могла получить коронавирусный пакет от Национальной службы здоровья.