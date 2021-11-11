Снигиревская больница, которую больше месяца назад развернули как COVID-госпиталь, до сих пор не получила коронавирусный пакет от Национальной службы здоровья.

Об этом рассказал депутат Николаевского облсовета Андрей Закусилов на заседании комиссии по вопросам здравоохранения в среду, 10 ноября, которое проходило в режиме видеоконференции, пишут НикВести.

Андрей Закусилов

Он отметил, что по распоряжению облздрава в медучреждение направляют пациентов из других громад области. За это время пролечили больше 300 человек, однако средства больнице так и не компенсировали.

— Больше месяца к нам по распоряжению облздрава направляются ковидные больные со всей области. до сих пор ни ковидного пакета, ничего нет. Я простую математику включил: за этот период больше 300 больных пролечили. Согласно нормативам по 24 тысячи гривен на больного, это больше 7 миллионов должны были дать Снигиревской больнице. Ни копейки не дали. Что делать? Ни на зарплаты медикам, ни на медикаменты денег нет. Объясните, с чем мы сейчас боремся? Как жить Снигиревке? — спросил Андрей Закусилов.

Ирина Шабильянова

Глава депутатской комиссии Ирина Шабильянова отметила, что НСЗУ вскоре должна прислать проект договора Снигиревской больнице.

— Есть на сайте НСЗУ обсуждение о закупке медицинских услуг. Есть информация о том, что Снигиревская больница полностью отвечает пакету. Предложение взято на рассмотрение. Ожидает проект договора на обслуживание население по программе медицинских гарантий. Это получено 2 ноября больницей, — сказала Ирина Шабильянова.

Андрей Закусилов ответил ей, что больница больше не может ждать, а бюджет громады «не резиновый». Без срочного финансирования она не выдержит нагрузку. По его словам, в учреждении есть нехватка медиков. Они работают практически круглосуточно, не получая достойной оплаты за работу с COVID-пациентами.

— Хорошо, ожидать можно еще долго. Резервы ОТГ не резиновые. Откуда брать деньги? Откуда брать бензин? Откуда брать все? Люди работают сутками, не вылезают из реанимации, что делать? Давайте не заниматься тем, что есть НСЗУ где-то очень далеко в космосе, есть какие-то космические министерства. Мы живем здесь. Люди на грани уже. Медики, девчонки не вылезают сутками из этих реанимаций, некем заменить, нехватка персонала. И еще им за это не платят нормальные деньги. Замминистра приезжала, красиво все рассказывала. Почему вы ее не повезли в Снигиревскую больницу, не показали сломанный лифт, что людей нельзя из реанимации спустить? — спросил он.

Депутат, главврач областной «инфекционки» Светлана Федорова заявила о том, что членов комиссии собрали, чтобы те послушно проголосовали за распределение госсубвенции, а не чтобы решать проблемы учреждений.

— Номинально нас собрали, чтобы мы проголосовали так, как им выгодно. Хотя можно было бы дать Снигиревке. А здесь сейчас все подербанится. Поэтому я вас как коллегу призываю очень внимательно голосовать за то, что нам предлагают, — сказала Светлана Федорова.

Ирина Шабильянова на это ответила, что больницы в районах не могут финансироваться из областного бюджета.

— У нас есть программа о развитии больниц, которые относятся к областному совету. Центральные районные больницы, различные ЦПМСП в районах не подлежат финансированию из областного бюджета. Они финансируются за счет районных бюджетов. Это нужно вносить изменения в программу, — сказала она.

Светлана Федорова отметила, что программа принималась, когда не было пандемии коронавируса и чрезвычайной ситуации.

— Это когда нет чрезвычайной ситуации по ковиду. Программа принималась, когда не было ковида, а дальше продлевалась. Сейчас мы имеем чрезвычайную ситуацию, — сказала она.

В свою очередь Андрей Закусилов поинтересовался, почему Снигиревской больнице не могут помочь из областного бюджета, а направлять туда больных со всей области по распоряжению облздрава могут.

Также он упрекнул руководство области в том, что при этом оно направляет средства на Баштанскую больницу, которая так же не является областной собственностью.

— Там ремонтируется приемное отделение, она является опорной больницей, — сказала Ирина Шабильянова.

Андрей Закусилов внес в повестку вопрос о выделении Снигиревской больнице 3,5 миллиона гривен. В итоге проект решения поддержал он и Светлана Федорова, Ирина Шабильянова воздержалась. Поскольку для принятия решения необходимо минимум 3 голоса, вопрос принят не был. После этого Андрей Закусилов и Светлана Федорова заявили, что воздерживаются по всем остальным вопросам повестки и отключились от заседания комиссии.

Ранее в областном совете инициировали сбор подписей с требованием к главе облсовета Анне Замазеевой созвать внеочередную сессию из-за ситуации с распространением COVID—19 в области. Однако 9 ноября Анна Замазеева опубликовала свое распоряжение о созыве сессии. Заседание назначено на пятницу, 12 октября. Оно пройдет в онлайн-формате.

После этого четыре депутата Николаевского областного совета отказались от требования созвать внеочередную сессию, чтобы выделить деньги больницам на борьбу с коронавирусом.

На сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.