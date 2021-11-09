Четыре депутата Николаевского областного совета отказались от требования созвать сессию, чтобы выделить деньги больницам на борьбу с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные журналистом Олегом Деренюгой в его Telegram-канале.

Как сообщалось, ранее в областном совете инициировали сбор подписей за созыв внеочередной сессии из-за ситуации с распространением COVID—19 в области.

В подписном листе указывается, что необходимость созыва внеочередной сессии облсовета вызвана:

катастрофической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Николавской области;

нехваткой кислорода;

отсутствием бесплатных лекарств ля тяжелобольных;

отсутствие 300% надбавок для медицинских работников.

Депутаты, оставлявшие подписи, соглашались с требованием внести изменения в областной бюджет Николаевской области на 2021 год, направив средства на борьбу с COVID-19. В частности, на надбавки медикам и их подвоз, покупку кислородных и электрогенераторов.

Однако в итоге 4 депутата отозвали свои подписи, а фамилии зачеркнули черной ручкой.

На данный момент свои подписи оставили депутаты от: «Европейской солидарности» — Виктория Москаленко, Руслан Пересунько, Алла Ряжских, Елена Масалитина, Алла Воробьева, Людмила Самчинская и Владимир Вовк; «Нашего края» — Светлана Федорова и Тахир Садридинов; «За майбутнє» — Алена Карая, Руслан Нерода и Оксана Калюжная; «ОПЗЖ» — Владимир Олабин; «Пропозиції» — Валентин Бойко.

По информации НикВести одним из подписантов документа является депутат Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» Сергей Майборода. В комментарии корреспонденту он заявил, что отказывается говорить, ставил ли он подпись или нет.

Отметим, что сегодня глава областного совета Анна Замазеева опубликовала свое распоряжение о созыве сессии. Заседание назначено на пятницу, 12 октября. Оно пройдет в онлайн-формате. на сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19.

Также сообщалось, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.