Совет Европейского Союза решил выделить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей.

Это произойдет в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

— Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности, — пояснил Дмитрий Кулеба.

На сайте МИД отмечается, что это решение является окончательным подтверждением практического сотрудничества с Украиной в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Этот механизм открывает для стран, не входящих в ЕС, перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институционных оборонных возможностей. Программа рассчитана на 2021-2027 годы.

Со временем диапазон сотрудничества может расшириться за счет включения других приоритетных направлений и потребностей на развитие обороноспособности Украины. Ожидается, что имплементация указанных направлений начнется уже в ближайшее время.

Министр добавил, что этого результата удалось добиться благодаря упорному труду украинской дипломатии с институтами Евросоюза и его государствами-членами.

— Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС, — отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца заявил, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи. Его объем может превышать 1,2 миллиарда евро.