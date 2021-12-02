Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации продали на аукционе. Победитель выложил за лот почти 35 миллионов гривен.

Об этом пишет Depo.

Аукцион состоялся 26 ноября. Новый владелец получил контроль на зданием с площадью в 3469,7 квадратных метрах.

Победитель обязан подписать протокол про результаты, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Напомним, на autoria.ua появился лот с ЯК-42, который «Львовские авиалинии» продали 3 года назад за 300 тысяч гривен, чтобы погасить долги.