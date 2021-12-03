Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает The Hill.

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Ранее палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля. Согласно результатам голосования 221 член палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались «против».

Ранее республиканцы в Сенате США заблокировали процедуру ускоренного рассмотрения законопроекта с оборонным бюджетом NDAA-2022, заставив демократов подробно обсудить все положения и правки, содержащие, в частности, санкции против «Nord Stream 2».