Республиканцы в Сенате США заблокировали процедуру ускоренного рассмотрения законопроекта с оборонным бюджетом NDAA-2022, заставив демократов подробно обсудить все положения и правки, содержащие, в частности, санкции против «Nord Stream 2».

Как сообщает The Hill, голосование прошло в понедельник вечером.

— Сенат проголосовал 45 против 51 за прекращение дебатов по проекту Закона по ассигнованиям на национальную оборону (NDAA), устанавливающему уровень расходов, а также политику Пентагона (министерства обороны США, — прим.), — отмечается в публикации.

Для того чтобы дальше принимать документ по ускоренной процедуре простым большинством, нужна поддержка не менее 60 сенаторов.

Споры между республиканцами и демократами идут вокруг значительного количества поправок, внесенных в процессе рассмотрения документа верхней палатой Конгресса США. Лидер демократического большинства Чак Шумер всячески затягивал вынесение на голосование документа перед выходными ко Дню благодарения, который в США отмечали на прошлой неделе. В понедельник он пытался прекратить ведение прений по документу с утвержденными только 18 поправками, однако получил отказ республиканцев, настаивающих на обсуждении других положений.

Лидер республиканского меньшинства сенатор Митч Макконнелл в понедельник определил перечень вопросов, по которым его партия настаивает на введении дополнительных поправок. Среди них, в том числе, санкции против «Nord Stream 2», представленные сенаторами Джеймсом Ришем и Тедом Крузом, которые уже были утверждены ранее Палатой представителей США. Кроме того, республиканцы настаивают на голосовании за поправки по поддержке Украины, а также по Китаю.

Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов долларов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.