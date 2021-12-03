Президентский консультант в экономической сфере Олег Устенко заявил, что поощрение за вакцинацию можно будет потратить исключительно на определенные услуги из-за инфляционных рисков.

Об этом он рассказал каналу «Дом».

Экономист заявил, что реальные деньги могут быть якобы потрачены на импорт, поэтому награду за прививки лучше выдавать в виде купонов и билетов.

— Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратиться на импорт, — акцентировал Олег Устенко.

И добавил, что вторым фактором в перечислении денежных средств на «Дію» cтала возможность поддержать пострадавшие от пандемии отрасли.

— Одна из целей программы - поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение, — рассказал приближенный к Зеленскому эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине.