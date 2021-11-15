Президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине.

В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он рассказал о новой программе.

— Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1000 грн… через приложение «Дія» За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, — сказал Владимир Зеленский.

Программа запустится 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен и столько же — в начале 2022 года. По словам Владимира Зеленского, программа будет действовать несколько месяцев, и те, у кого нет приложения «Дія», тоже смогут получить деньги. Ее цель — поддержка креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

По состоянию на 14 ноября, две дозы вакцины от коронавируса в Украине получили 8 722 235 человек, одну дозу — 12 228 642 человека.

Напомним, в Николаеве городские власти планируют открыть 3 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для детей.