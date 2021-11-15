Президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он рассказал о новой программе.
— Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1000 грн… через приложение «Дія» За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, — сказал Владимир Зеленский.
Программа запустится 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен и столько же — в начале 2022 года. По словам Владимира Зеленского, программа будет действовать несколько месяцев, и те, у кого нет приложения «Дія», тоже смогут получить деньги. Ее цель — поддержка креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.
По состоянию на 14 ноября, две дозы вакцины от коронавируса в Украине получили 8 722 235 человек, одну дозу — 12 228 642 человека.
Напомним, в Николаеве городские власти планируют открыть 3 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для детей.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он рассказал о новой программе.
— Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1000 грн… через приложение «Дія» За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, — сказал Владимир Зеленский.
Программа запустится 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен и столько же — в начале 2022 года. По словам Владимира Зеленского, программа будет действовать несколько месяцев, и те, у кого нет приложения «Дія», тоже смогут получить деньги. Ее цель — поддержка креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.
По состоянию на 14 ноября, две дозы вакцины от коронавируса в Украине получили 8 722 235 человек, одну дозу — 12 228 642 человека.
Напомним, в Николаеве городские власти планируют открыть 3 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для детей.