Городские власти планируют открыть 3 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для детей.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своем канале в Telegram.

Он напомнил, что в Украине разрешили прививать детей от 12 лет. По словам городского головы, в Николаеве прививку получили уже 633 ребенка, что составляет 2,2% от общего количества возрастом от 12 до 18 лет.

— Для детей мы планируем открыть отдельные три пункта вакцинации на базе поликлинических отделений городской детской больницы №2. Соответствующие документы уже подали в Минздрав, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, по состоянию на 15 ноября на Николаевщине всего вакцинировали 589 607 человек, за минувшие сутки — 2023 человека.