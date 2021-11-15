По состоянию на 15 ноября на Николаевщине всего вакцинировали 589 607 человек, за минувшие сутки — 2023 человека.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привилось мобильными бригадами — 24:
В пунктах вакцинации — 203:
В центрах вакцинации — 1796:
Напомним, по состоянию на 15 ноября в Николаевской области обнаружили 844 новых подтвержденных случая COVID-19.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
По состоянию на 15 ноября на Николаевщине всего вакцинировали 589 607 человек, за минувшие сутки — 2023 человека.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привилось мобильными бригадами — 24:
В пунктах вакцинации — 203:
В центрах вакцинации — 1796:
Напомним, по состоянию на 15 ноября в Николаевской области обнаружили 844 новых подтвержденных случая COVID-19.