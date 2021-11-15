По состоянию на 15 ноября на Николаевщине всего вакцинировали 589 607 человек, за минувшие сутки — 2023 человека.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 584 (1 доза — 261; 2 доза — 323);

COMIRNATY — 1216 (1 доза — 329; 2 доза — 887);

ASTRAZENECA — 139 (1 доза — 40; 2 доза — 99);

MODERNA — 84 (1 доза — 84; 2 доза — 0).

Привилось мобильными бригадами — 24:

CORONAVAC — 0;

COMIRNATY — 24;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 0.

В пунктах вакцинации — 203:

CORONAVAC — 68;

COMIRNATY — 96;

ASTRAZENECA — 35;

MODERNA — 4.

В центрах вакцинации — 1796:

CORONAVAC — 516;

COMIRNATY — 1096;

ASTRAZENECA — 104;

MODERNA — 80.

Напомним, по состоянию на 15 ноября в Николаевской области обнаружили 844 новых подтвержденных случая COVID-19.