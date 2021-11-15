По состоянию на 15 ноября в Николаевской области обнаружили 844 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 98 341 (+844) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 59997 (+543);

Первомайск — 5374 (+5);

Южноукраинск — 2906 (+37);

Вознесенск — 2327 (+49);

Очаков — 1608 (+22).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 188 случаев COVID-19.

Заболевание зафиксировали у 2770 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 43 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 779, всего — 82 089. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2740, за сутки – 17.

Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, в Украине зарегистрировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.