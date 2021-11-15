За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине зарегистрировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2798 человек, летальных исходов — 442, выздоровели — 11 219.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской (+987), Одесской (+901), Николаевской (+844), и Харьковской (+829) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 228 441 человек, выздоровели — 2 642 459, летальных случаев — 77 147.

Напомним, 13 ноября в Николаевской области обнаружили 724 новых подтвержденных случая COVID-19. В Николаеве выявили 484 случая.