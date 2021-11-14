По состоянию на 14 ноября в Николаевской области обнаружили 724 новых подтвержденных случая COVID-19. В Николаеве выявили 484 случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 208 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки от COVID-19 выздоровели 895 жителей области, всего с начала эпидемии — 81310.
От последствий болезни за сутки умер 21 человек, с начала пандемии — 2723.
Как сообщалось, для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.
По состоянию на 14 ноября в Николаевской области обнаружили 724 новых подтвержденных случая COVID-19. В Николаеве выявили 484 случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 208 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки от COVID-19 выздоровели 895 жителей области, всего с начала эпидемии — 81310.
От последствий болезни за сутки умер 21 человек, с начала пандемии — 2723.
Как сообщалось, для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.