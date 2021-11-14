По состоянию на 14 ноября в Николаевской области обнаружили 724 новых подтвержденных случая COVID-19. В Николаеве выявили 484 случая.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Ситуация по области:

Николаев — 59454 (+484);

Первомайск — 5369 (+1);

Южноукраинск — 2869 (+19);

Вознесенск — 2278 (+12);

Очаков — 1586.

В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 208 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки от COVID-19 выздоровели 895 жителей области, всего с начала эпидемии — 81310.

От последствий болезни за сутки умер 21 человек, с начала пандемии — 2723.

Как сообщалось, для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.