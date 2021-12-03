Глава компании «Tesla» Илон Маск продал еще 934 091 акцию компании на 1,01 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным регулятора, Илон Маск реализовал опционы на покупку 2,1 миллиона акций по цене 6,24 доллара и сразу продал более 934 091 акцию по цене от 1058 до 1112 долларов за акцию.

— В начале ноября самый богатый человек мира написал в Твиттере, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети это одобрят. Большинство из них согласились на продажу. С 8 ноября Маск использовал опционы на покупку 10,7 миллионов акций и продал 10,1 миллионов акций за 10,9 млрд долларов, — напоминает издание.

Напомним, в конце ноября Илон Маск продал акции еще на $1,05 миллиардов.