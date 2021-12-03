Турция согласовала поставки более 20 боевых беспилотников Байрактаров в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В частности, журналисты пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве оружейного производителя Baykar, которое находится в тесном контакте с чиновниками.

По информации издания, Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника в ближайшее время.

Журналистам также намекнули, что Украина получила в целом от Турции «значительно больше» беспилотников, чем сообщали в официальных источниках.

Источник в турецком правительстве добавил, что поставки Байрактаров Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

Источник в турецком правительстве добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа «Зенит-2». По мнению журналистов, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

3 декабря президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пожаловался на применение турецких боевых беспилотников Байрактар.

Ранее сообщалось, что в следующем году Украина дополнительно приобретет беспилотники Bayraktar для нужд Вооруженных Сил.