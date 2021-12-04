Новый вариант COVID-19 «Omicron» может замедлить восстановление мировой экономики — так же, как и штамм «Delta».

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет AFP

— Новый вариант, который может очень быстро распространяться, может подорвать уверенность, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста, — заявила Кристалина Георгиева.

Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения после того, как распространение варианта «Delta» «вызвало определенные трения».

Кристалина Георгиева отметила, что восстановление продолжается, но «несколько теряет импульс».

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» очень заразен. По ее словам, этот вариант в ближайшие месяцы вытеснит «Дельту».