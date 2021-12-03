Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» очень заразен. По ее словам, этот вариант в ближайшие месяцы вытеснит «Дельту».

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Сваминатан в качестве примеры высокой заразности штамма «Омикрон» привела ситуацию в Южной Африке. Представитель ВОЗ отметила, что на африканском континенте количество случаев коронавируса ежедневно удваивается.

Ученая призвала не паниковать, но проявлять осторожность в оценке ситуации с новым вариантом коронавируса. Сваминатан добавила, что на данном этапе ВОЗ не может сказать насколько «Омикрон» является легким вариантом.

Она допустила, что в ближайшие месяцы новый штамм может стать доминирующим в мире, потеснив существующие варианты. По ее словам, на сегодняшний день на «Дельту» приходится 99% заражений во всем мире.

Как сообщалось, глава сети офтальмологических клиник «Омикрон» из Новосибирска Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за названия нового штамма COVID-19.