Глава сети офтальмологических клиник «Омикрон» из Новосибирска Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за названия нового штамма COVID-19.

Об этом сообщил портал «Новосибирск онлайн» со ссылкой на текст иска.

Название клиники совпадает с названием, которое ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из Южной Африки. Организация пропустила две буквы греческого алфавита, потому что «ню» созвучно со словом «новый» на английском, а «кси» похоже на китайскую фамилию.

По данным «Новосибирска онлайн», Александр Падар подал исковое заявление в Московский арбитражный суд вечером 30 ноября.

Бизнесмен требует в судебном порядке запретить использовать слово «омикрон» для названия нового штамма коронавируса или любой другой инфекции. Он хочет, чтобы ВОЗ удалила термин из всех документов и вернула ему госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

— Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации, — заявил россиянин.

В иске отмечается, что бизнесмен вложил немалые деньги в рекламу бренда клиник. По его словам, долгое время при вводе «омикрон» в поисковую строку браузеры выдавали именно сайт его клиники, а теперь выпадает информация «несущая тревогу, страх и ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца». То есть, по мнению Александра Падара, он понес «колоссальные денежные потери».

Напомним, Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем «Дельта».