Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем «Дельта».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против «Омикрона», чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.
Также Чжэн Чжунвэй отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант «Дельта».
Как сообщалось, Novavax планирует выпустить вакцину против штамма «Омикрон» в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.
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Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем «Дельта».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против «Омикрона», чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.
Также Чжэн Чжунвэй отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант «Дельта».
Как сообщалось, Novavax планирует выпустить вакцину против штамма «Омикрон» в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.