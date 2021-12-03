Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем «Дельта».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против «Омикрона», чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.

Также Чжэн Чжунвэй отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант «Дельта».

Как сообщалось, Novavax планирует выпустить вакцину против штамма «Омикрон» в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.