Президент Владимир Зеленский уверен, что российскому лидеру Владимиру Путину необходимо убедить мировое сообщество в своих неагрессивных намерениях в отношении Украины.

Эту тему он поднял на сегодняшней пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что президент Евросовета Шарль Мишель настаивает на диалоге между Украиной и Россией. По словам Зеленского, в Украине к этому готовы, а вот от россиян встречных шагов не видно.

— А я считаю, что если они не думают об эскалации… Мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, это россияне, президент Российской Федерации тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем… Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас был бы важен, — высказался Владимир Зеленский.

Ранее сегодня президент заявлял, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче при участии представителей России.