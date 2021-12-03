Novavax планирует выпустить вакцину против штамма «Омикрон» в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.

Об этом сообщает Reuters.

Лабораторные данные, ожидаемые в ближайшие недели, покажут, могут ли антитела от людей, которые ранее получали вакцину Novavax от COVID-19, нейтрализовать штамм «Омикрон».

Novavax также заявила, что приступила к разработке антигена шипованного белка, специфичного для «Омикрон», и через несколько недель начнет лабораторные испытания новой вакцины, нацеленной на этот штамм. Лабораторные испытания новой вакцины с наночастицами, соответствующими новому штамму, начнутся в течение нескольких недель, добавили в компании.

Напомним, Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться, поэтому рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения им.