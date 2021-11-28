В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться, поэтому рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения им.

Как пишет «Украинская правда», эксперты центра ECDC рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, расширять тестирование и отслеживать контакты больных Covid-19.

Странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей.

Затем рекомендуют привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.

Это потенциально может снизить передачу вируса в популяции и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Напомним, Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».