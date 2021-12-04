Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 миллиона гривен для учреждений здравоохранения, находящихся в управлении Государственного управления делами. Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Средства выделяются на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Из общей суммы расходы потребления составят 23 миллиона гривен, расходы развития — 45,9 миллиона гривен.

В Государственном управлении делами находятся несколько учреждений здравоохранения, среди которых клиническая больница «Феофания», Центр превентивной медицины, государственное учреждение «Поликлиника № 2», государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины».

Ранее депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета на борьбу с коронавирусом.