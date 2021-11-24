Депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета.

Соответствующее решение было принято на онлайн-сессии областного совета в среду, 24 ноября, пишут НикВести.

Этим решением депутаты направили 4 миллиона гривен больницам Николаевщины для борьбы с коронавирусом. 1 миллион 593 тысячи 675 гривен из них изыскали за счет уменьшения расходов областного совета, 500 тысяч гривен – за счет Николаевской облгосадминистрации, 1 миллион 906 тысяч 325 гривен – за счет Департамента экономического развития и региональной политики.

Данные средства направили в следующие больницы:

Николаевский областной центр лечение инфекционных заболеваний – 1 миллион гривен;

Первомайская районная больница – 494 тысячи 507 гривен;

Вознесенская многопрофильная больница – 395 тысяч 604 гривен;

Новоодесская многопрофильная больница – 263 тысячи 736 гривен;

Очаковская больница – 214 тысячи 286 гривен;

Баштанская многопрофильная больница – 164 тысячи 805 гривен;

Доманевская многопрофильная больница 230 тысяч 769 гривен;

Многопрофильные больницы Веснянского, Нечаянского и Радсадовского советов – 164 тысячи 835 гривен;

Новобугская центральная районная больница 445 тысяч 55 гривен;

Южноукраинская городская многопрофильная больница 362 тысячи 637 гривен;

Снигиревская городская больница 263 тысячи 736 гривен.

Напомним, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться 12 ноября перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

На сессии должны были рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.