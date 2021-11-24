Депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета.
Соответствующее решение было принято на онлайн-сессии областного совета в среду, 24 ноября, пишут НикВести.
Этим решением депутаты направили 4 миллиона гривен больницам Николаевщины для борьбы с коронавирусом. 1 миллион 593 тысячи 675 гривен из них изыскали за счет уменьшения расходов областного совета, 500 тысяч гривен – за счет Николаевской облгосадминистрации, 1 миллион 906 тысяч 325 гривен – за счет Департамента экономического развития и региональной политики.
Данные средства направили в следующие больницы:
Напомним, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться 12 ноября перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.
На сессии должны были рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.
Депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета.
Соответствующее решение было принято на онлайн-сессии областного совета в среду, 24 ноября, пишут НикВести.
Этим решением депутаты направили 4 миллиона гривен больницам Николаевщины для борьбы с коронавирусом. 1 миллион 593 тысячи 675 гривен из них изыскали за счет уменьшения расходов областного совета, 500 тысяч гривен – за счет Николаевской облгосадминистрации, 1 миллион 906 тысяч 325 гривен – за счет Департамента экономического развития и региональной политики.
Данные средства направили в следующие больницы:
Напомним, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться 12 ноября перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.
На сессии должны были рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.