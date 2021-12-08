В Конгрессе США был представлен на голосование обеих палат Конгресса вариант проекта оборонного бюджета, согласно которому в 2022 году Украина может получить от США военной помощи на $300 миллионов.

Об этом информирует Reuters.

Размер предполагаемой помощи Украине был увеличен Конгрессом на $50 млн. Изначально администрация Байдена просила ассигнаций на сумму $250 млн.

В то же время представленная палатой представителей версия не содержит санкционных ограничений для российского трубопровода «Северный поток-2», а также планировавшихся санкций в отношении 35 россиян.

Проект документа должен пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, прежде чем его подпишет президент Джозеф Байден.

Дальнейшие поправки в оборонный бюджет также возможны.

Во вторник, 7 декабря, на фоне обострения отношений Украины и России прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.