Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривен из государственного бюджета Украины на 2021 год для выплаты одной тысячи гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте парламента.

Закон предусматривает увеличение дополнительно на 5 миллиардов гривен расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе — «Предоставление помощи в рамках программы «єПідтримка».

Также он увеличивает на 2,2 миллиарда гривен расходы общего фонда госбюджета по бюджетной программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Источником покрытия этих расходов определены поступления от налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 10,2 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что тысяча гривен, которую будут выплачивать каждому вакцинированному украинцу, не будет облагаться налогом.