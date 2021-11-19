Тысяча гривен, которую будут выплачивать каждому вакцинированному украинцу, не будет облагаться налогом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Цензор.НЕТ.

— И эта тысяча гривен не будет учитываться при расчете субсидий. Это тоже важный элемент этой программы, – подчеркнул он.

По словам премьера, украинцы, пользуясь виртуальными карточками, на которые будут начислены средства, смогут «получить дополнительные услуги» на эту сумму.

Шмыгаль также отметил, что власти этой инициативой планируют поддержать пять направлений бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии – «креативные индустрии, перевозки, музеи».

— Это около шести тысяч субъектов бизнеса, – уточнил руководитель правительства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине. Позже стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.