«Укрзалізниця» не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, компания готовится внедрить более гибкое ценообразование.

Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».

Проект финансового плана на 2022 год не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.

— Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского подвижного состава и улучшение сервиса для пассажиров. Дополнительные доходы компания в следующем году планирует получить от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов и др., но ни в коем случае не от повышения стоимости билетов, — говорится в сообщении.

Компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности популярности направления, времени приобретения проездного документа.

— Это позволит пассажирам, которые будут планировать свои поездки заранее, сэкономить свои средства, — объясняют в «УЗ».

«Укрзалізниця» ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%, что достигнет уже 80% до докризисного уровня.

— Это также является положительным фактором для формирования доходной части для «Укрзалізниці», — добавляют в компании.

В этом году АО «Укрзалізниця» сменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году.

С 10 декабря 2021 указанный фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 гривен. Также комиссионный сбор – 20 гривен – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с пятницы, билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

— Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным – в среднем увеличится всего на 3%, для АО «Укрзалізниця» такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов, которые будут направлены на усовершенствование систем продаж и другие потребности, — резюмировали в «УЗ».

Напомним, ранее «Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, которые запустят под новый график движения, начинающий действовать 12 декабря.