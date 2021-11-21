«Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, которые запустят под новый график движения, начинающий действовать 12 декабря.

Об этом проинформировали на сайте перевозчика.

В частности, запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят.

Перевозчик сократил маршрут поезда №13/14 между Киевом и Солотвино. Он будет курсировать из столицы на 3 часа 16 минут меньше, чем раньше, в обратном направлении — на 2 часа 40 минут меньше.

Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении — на 3 часа 29 минут быстрее.

Также изменил график движения поезд №84/83 из Киева в Мариуполь. Из столицы он будет ехать на 2 часа 13 минут меньше, чем раньше, а обратно — на 1 час 24 минуты меньше.

Кроме этого, перевозчик ускорит следующие поезда: №45/46 Ужгород — Лисичанск, №108/107 Одесса – Ужгород, №135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь — Одесса, №145/146 Киев — Измаил, №250/249 Черновцы — Киев и другие.

Ранее сообщалось, АО «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.