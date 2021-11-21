«Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, которые запустят под новый график движения, начинающий действовать 12 декабря.
Об этом проинформировали на сайте перевозчика.
В частности, запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят.
Перевозчик сократил маршрут поезда №13/14 между Киевом и Солотвино. Он будет курсировать из столицы на 3 часа 16 минут меньше, чем раньше, в обратном направлении — на 2 часа 40 минут меньше.
Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении — на 3 часа 29 минут быстрее.
Также изменил график движения поезд №84/83 из Киева в Мариуполь. Из столицы он будет ехать на 2 часа 13 минут меньше, чем раньше, а обратно — на 1 час 24 минуты меньше.
Кроме этого, перевозчик ускорит следующие поезда: №45/46 Ужгород — Лисичанск, №108/107 Одесса – Ужгород, №135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь — Одесса, №145/146 Киев — Измаил, №250/249 Черновцы — Киев и другие.
Ранее сообщалось, АО «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
«Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, которые запустят под новый график движения, начинающий действовать 12 декабря.
Об этом проинформировали на сайте перевозчика.
В частности, запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят.
Перевозчик сократил маршрут поезда №13/14 между Киевом и Солотвино. Он будет курсировать из столицы на 3 часа 16 минут меньше, чем раньше, в обратном направлении — на 2 часа 40 минут меньше.
Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении — на 3 часа 29 минут быстрее.
Также изменил график движения поезд №84/83 из Киева в Мариуполь. Из столицы он будет ехать на 2 часа 13 минут меньше, чем раньше, а обратно — на 1 час 24 минуты меньше.
Кроме этого, перевозчик ускорит следующие поезда: №45/46 Ужгород — Лисичанск, №108/107 Одесса – Ужгород, №135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь — Одесса, №145/146 Киев — Измаил, №250/249 Черновцы — Киев и другие.
Ранее сообщалось, АО «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.