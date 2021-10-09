АО «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.

Об этом в ходе презентации графика движения поездов рассказал руководитель пассажирского направления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

Ежедневно в 23:40 из Киева будет отправляться рейс №52/51 Киев — Херсон. В конечную точку он прибывает в 7:37. В обратном направлении поезд едет в 23:13 из Херсона и в 7:04 прибывает в столицу.

Кроме этого, из Киева запустят ежедневный «Региональный экспресс» №751/752 Киев — Херсон. Из Киева он будет выезжать в 14:15, прибывать в Херсон — в 22:27. Обратный рейс — из Херсона в 9:13, прибытие в Киев — в 17:05.

Из Николаева «Укрзалізниця» отправит ежедневный рейс №134/133 Николаев — Рахов, который по требованию может прибывать в Черновцы. Поезд будет курсировать через Кривой Рог, Винницу, Тернополь, Львов и Ивано-Франковск. Из Николаева поезд будет выезжать в 18:30 и прибывать в Черновцы в 22:02. В обратном направлении поезд стартует в 2:06 и приезжает в Николаев в 5:53.

Также через день будет ходить новый рейс №187/188 Ковель — Николаев. Поезд будет ехать через Луцк, Ровно, Острог, Бердичев, Белую Церковь, Знаменку, Кривой Рог, Снигиревку и Херсон. Отправление из Ковеля — в 10:14, прибытие в Николаев — в 10:13 следующего дня. В обратном направлении поезд отправляется из Николаева в 14:34, прибытие в Ковель — в 13:34 следующего дня.

Поезда начнут курсировать с 12 декабря.

Напомним, компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму более 31,4 миллиарда гривен.