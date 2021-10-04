Компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму более 31,4 миллиарда гривен.

Как сообщили в компании, планируется закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок, а также 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

— Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах, – пояснили в компании.

Отмечается, что к участию в тендерной закупке пригласили известных производителей — запросы на коммерческие предложения разослали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Напомним, «Укрзалізниця» начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему «Prozorro.Продажи» планирует передать в аренду более 41,5 тысяч квадратных метров площадей 24 вокзалов Украины, в том числе и николаевского.