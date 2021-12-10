Шесть украинских банков участвуют в программе выплат по тысяче гривен вакцинированным єПідтримка.

Об этом сообщает Минэкономики в четверг, 9 декабря.

— Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Действие. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают, — сказано в сообщении.

Участие в программе принимают шесть банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. В частности, ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты єПідтримка.

— Постепенно будут присоединяться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно, — добавили в ведомстве.

Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн. Банки будут распознавать категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными - будет невозможно.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине.