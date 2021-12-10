Центральный банк Турции удержал курс национальной валюты на отметке ниже 14 долларов за единицу благодаря третьей рыночной инвестиции за месяц.

Об этом пишет Dnevnik.

Турецкие граждане массово закупали иностранную валюту из-за «нездорового» формирования обменных курсов. В результате финансовых операций Центробанка турецкая лира, которая ранее торговалась на уровне 13,95 за доллар, сначала выросла до 13,75 за доллар, после чего курс стабилизировался на отметке 13,80 лир за доллар.

1 и 3 декабря турецкий центральный банк также провел закупки на рынках, чтобы сдержать стремительную инфляцию валюты.

До этого банк проводил последнюю прямую валютную инвестицию в январе 2014 года.

Как сообщалось, президент Турции Рейджеп Эрдоган пообещал остановить турбо-инфляцию национальной валюты.