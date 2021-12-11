Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.
— Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную долю от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.
Чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения.
Речь идет о «Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины», подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.
Напомним, бустерная вакцинация в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года или раньше.
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Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.
— Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную долю от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.
Чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения.
Речь идет о «Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины», подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.
Напомним, бустерная вакцинация в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года или раньше.