Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

— Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную долю от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.

Чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения.

Речь идет о «Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины», подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.

Напомним, бустерная вакцинация в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года или раньше.