Бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

По словам Ляшко, начало бустерной вакцинации зависит от многих факторов.

— Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию, — говорит Виктор Ляшко.

Министр заверил, что в Украине хватает препаратов и для бустерной вакцинации, и для ревакцинации еще двумя дозами в случае необходимости. Он также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призывает не проводить бустерную вакцинацию, а привить как можно больший процент населения, чтобы остановить активное распространение коронавируса.

— Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача — 70%… Приоритеты сейчас должны быть расставлены для вакцинации людей, которые вообще не привились. Для того, чтобы количество иммунизированных людей было больше, — объяснил Виктор Ляшко.

Напомним, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 11 миллионов человек.