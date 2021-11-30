Полный курс вакцинации от коронавмрусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 11 миллионов человек. При этом в целом сделали 24,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 226 тысяч, большинство сделано второй дозой.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

«С начала вакцинальной кампании (...) получили первую дозу - 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 122 635 человек. Всего проведено 24 514 289 прививок», - сообщили в Минздраве.

За сутки 29 ноября в Украине 226 059 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы - 154 935 человек.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но с середины октября показатель снова превысил 100 тысяч, а позже - перевалил за 200 тысяч. Это происходило на фоне перехода ряда областей Украины в «красную» зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в «красной» зоне уже находятся 19 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и город Киев.



