Всемирный банк предоставит Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов. Средства будут выделены из специального фонда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Деньги из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF), которым управляет Всемирный банк, будут выделены из-за критической ситуации с экономикой в стране.

— Доноры ARTF решили сегодня перевести 280 миллионов долларов до конца декабря 2021 года в ЮНИСЕФ и Мировую продовольственную программу. Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время, — говорится в заявлении.

Всемирный банк уточняет, что ЮНИСЕФ получит 100 миллионов долларов, а WFP — 180 миллионов долларов. Эти средства позволят ЮНИСЕФ «предоставить 12,5 миллионам человек базовые и основные медицинские услуги, а также провести иммунизацию одного миллиона человек». WFP сможет оказывать продовольственную помощь 2,7 миллионам человек и помощь почти 840 000 матерей и детей с питанием.

Напомним, ООН создал фонд для предоставления финансовой помощи Афганистану.