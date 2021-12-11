Власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на матерал NBC.

По данным журналистов, такое решение может быть связано с тем, чтобы «дать больше времени на дипломатические усилия по ослаблению напряженности в отношениях Киева с Москвой».

Источник издания сообщил, что предложение об отправке военной помощи «лежало на столе президента Джо Байдена около месяца». Решение об отправке должно было быть принято еще на прошлой неделе. Отмечается, что решение США вызвало разочарование у властей Украины.

Сообщается, что достоверно неизвестно, что включал в себя пакет военной помощи, но на фоне угрозы российской агрессии Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы и боеприпасы.

В то же время, источник издания отмечает, что у Белого дома есть другие варианты помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи.

В Белом доме и в Офисе президента Украины отказались комментировать такое решение.

Ранее сообщалось, что в Украину на днях должны доставить последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.