Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил помощь для Украины в размере 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Транш выделили для нужд украинского Минздрава, в частности, поддержания необходимых темпов вакцинации.

— 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Эта закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19. Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникацию с общественностью, усиление возможностей, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управление отходами, — сказано в заявлении банка.

Ответственный в банке за регион Восточной Европы Арупа Банержи объяснил, что перед выдачей помощи банк учел, что в Украине один из самых низких уровней вакцинации в Европе.

Напомним, Всемирный банк предоставит Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов. Средства будут выделены из специального фонда.