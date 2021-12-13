По состоянию на ноябрь размер задолженности по заработным платам в Николаеве составил 46,9 миллиона гривен, по области — 59,5 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Отметим, что к началу 2021 года долги по зарплатам в Николаеве составляли 26,7 миллиона гривен, в области — 47,2.

К началу ноября наименьшая сумма задолженности наблюдалась в Баштанском районе — около миллиона гривен, в Вознесенском районе долги составляли 2,6 миллиона, в Первомайском — почти 8,9.

По Николаевскому району сумма задолженности тождественна данным по областному центру, который входит в район. Это означает, что официально долгов в других населенных пунктах Николаевского района не зарегистрировано.

Напомним, что средняя номинальная зарплата в 3 квартале 2021 года в Николаевской области составила 13 тысяч 989 гривен. При этом в 1 квартале средняя зарплата составляла 12,8 тысячи гривен.