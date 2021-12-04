Средняя номинальная зарплата в 3 квартале 2021 года в Николаевской области составила 13 тысяч 989. При этом в 1 квартале средняя зарплата составляла 12,8 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Наибольший уровень дохода населения зафиксирован в Вознесенском районе, где официально средняя зарплата составляет 17,7 тысячи гривен. Традиционно высокая цифра там формируется за счет зарплат на Южно-Украинской атомной станции. Средняя зарплата в Николаевском районе наблюдается на уровне 14 тысяч гривен, Баштанском — 10,7, Первомайском — 10,3.

По сферам самые высокие зарплаты — у работников сферы поставок электроэнергии, тепла, воды и т.д. (26,5 гривен), опять же, за мчет ЮУАЭС. 15,4 тысячи в среднем получают в сфере логистики, складского хозяйства и транспорта. 15,1 — в госуправлении, обороне, страховании.

Официально самые низкие доходы в сфере операций с недвижимостью — 6,2 тысячи, а также в сфере общепита и отельного бизнеса — 7,3 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что для покупки однокомнатной квартиры в Николаеве необходимо в течение почти четырех лет откладывать среднюю заработную плату.