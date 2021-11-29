Для покупки однокомнатной квартиры в Николаеве необходимо в течение почти четырех лет откладывать среднюю заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные инфографики аналитического портала «Слово и дело».

Указывается, что накопить на квартиру в Николаеве можно за 3 года и 11 месяцев, отложив 47 средних зарплат. Стоимость однокомнатной квартиры составляет в среднем 660 тысяч гривен.

Дольше всего надо копить деньги на квартиру во Львове. Чтобы купить однокомнатную квартиру там, нужно собрать 100 средних зарплат – 13 тысяч гривен. При условии, если ежемесячно откладывать средства в размере средней зарплаты, приобрести квартиру на первичном рынке можно будет через 8 лет и 4 месяца.

Также около 8 лет придется откладывать на квартиру в Одессе. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке составляет 1,13 миллиона гривен, что составляет 93 средних зарплаты для города.

На однокомнатную квартиру в Киеве придется собирать почти 6 лет. Средняя стоимость такого жилья в столице составляет 1,45 миллиона гривен – 71 средняя зарплата. В то же время средняя заработная плата в Киеве намного выше, чем в других городах Украины – 20,6 тысяч гривен.

Напомним, что по официальным данным, средняя номинальная заработная плата на Николаевщине в июле 2021 года составила 14 тысяч 72 гривны.