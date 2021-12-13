Все облгазы в Украине составили списки отключений от газа на случай критической ситуации с остановкой Российской Федерацией транзита газа через Украину.

Об этом в интервью «Бизнес-Цензору» рассказал глава ООО «ОГТСУ» Сергей Макогон.

— Составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют такие списки. В случае критической ситуации, Минэнерго имеет право применить ограничение потребления по этим спискам, — отметил Сергей Макогон.

Он пояснил, что эта ситуация может реализоваться в том случае, если Украина будет вынуждена запустить свою ГТС в режиме реверса.

— Когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 году. Но есть моменты технологического характера. Например, когда идет транзит, он частично потребляется на востоке Украины. Когда он доходит до запада страны, мы поднимаем объемы с ПХГ, добавляем в трубу и отдаем на западной границе, — пояснил Сергей Макогон, почему возможны частичные отключения от газа.

В то же время, он считает, что причин для волнения нет, поскольку Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией.

— Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы, — подчеркнул Сергей Макогон.

По его словам, в случае остановки транзита, технологически сама по себе система может работать и на тех ресурсах, которые были аккумулированы для прохождения отопительного сезона.

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