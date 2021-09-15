В Центре обслуживания клиентов «Николаевгаза», который расположен по улице Никольской, 25-А, горожане вынуждены занимать очередь с раннего утра и стоять целый день за талонами, которых хватает не всем. Некоторые даже теряют сознание.

Об этом сообщила жительница Николаева под ником «Ксю Ксю» в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Бабушки в очередях теряют сознание! Вчера бабушка теряла сознание, пришла в жару через весь город, чтобы стоять в очереди. В итоге ей сказали, что номерков нет, приходите снова завтра, — сетует женщина.

Кроме того, жительница Николаева раскритиковала работу платформы «ok.104.ua», где указана неполная информация для пользователей.

— Второй день подряд стоим за талончиком, чтобы платно установить газовый счётчик! В 8:00 утра очередь огромная и снова не хватит талонов? Это не смех устраивать такие очереди? Почему нельзя просто по телефону подать заявку на установку счётчика? Предоставили документы, заранее посмотрев перечень на сайте «ok.104.ua», но там не было указано, что необходимо принести вместе с копиями! Теперь снова уезжать, делать копии (потому что на месте сделать ксерокопию не предусмотрено регламентом) Вы не можете поставить ксерокс в клиентском пространстве? Платно! И еще на сайте не указано, как оказалось, что нужна характеристика самого оборудования, фото и ксерокс! Теперь снова дорога туда и обратно и отстаивание таких огромных очередей, — написала она.

Напомним, что жители нескольких домов в микрорайоне Соляные пожаловались, что уже больше двух недель остаются без газоснабжения. В пресс-службе «Николаевгаза» прокомментировали, что газоснабжение по этим адресам было отключено аварийно-диспетчерской службой в связи с током на газопроводе.

На предприятии отметили, что балансодержателем домов является компания «Місто для людей», которая обязана предъявить акты и оплатить счет по запуску газа, после чего его обещают возобновить. В то же время, управкомпания «Місто для людей» в Николаеве опровергла обвинения АО «Николаевгаз» в причастности к отключению газа по адресам Проспект Героев Украины, 77А и 79Б.