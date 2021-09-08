Управкомпания «Місто для людей» в Николаеве опровергла обвинения АО «Николаевгаз» в причастности к отключению газа по адресам Проспект Героев Украины, 77А и 79Б.

«Николаевгаз» осуществляет давление на «МДЛ», подчеркивают в письме управкомпании, которое пришло на редакционную почту НикВести.

Напомним, вчера жители нескольких домов в микрорайоне Соляные пожаловались, что уже больше двух недель остаются без газоснабжения. В пресс-службе «Николаевгаза» прокомментировали, что газоснабжение по этим адресам было отключено аварийно-диспетчерской службой в связи с током на газопроводе.

На предприятии отметили, что балансодержателем домов является компания «Місто для людей», которая обязана предъявить акты и оплатить счет по запуску газа, после чего его обещают возобновить.

В свою очередь в «МДЛ» заявили, что они являются управителем, но не балансодержателем указанных жилых домов. Кроме того, техническое обслуживание газовых сетей не входит в их тариф, поэтому компания не имеет отношения к газовым сетям домов, находящихся в ее управлении.

— На сегодняшний день не определена балансовая принадлежность газовых внутридомовых сетей, также не рассмотрен вопрос передачи сетей в эксплуатацию компаниям-газораспределителям, — добавили в письме.

«Місто для людей» подчеркивает, что оплата и работы были произведены еще в прошлую пятницу, 3 сентября, по договоренности с совладельцами домов.

— Этот случай — не первый, когда ПАО «Николаевгаз» как монополист осуществляет давление на компанию, отключая дома от газоснабжения и требуя подписания Акта разграничения балансовой принадлежности. Совладельцы многоквартирных домов оказываются заложниками «Николаевгаза». Например, в июле 2020 — улица Молодогвардейская, 34. Сейчас совладельцы отключенных от газоснабжения домов обратились с жалобой в НКРЭ, Госпродпотребслужбу и на правительственную горячую линию 1545. ООО «Місто для людей Миколаїв» вынуждено обратиться в Антимонопольный комитет Украины, — заявили в компании.

Напомним, в мае жители Ингульского района жаловались на «Місто для людей» из-за некошеной травы у подъезда одного из домов. Там ответили, что, согласно договора по данному адресу, уборка придомовой территории и покос травы не входит в тариф управкомпании.