В Ингульском районе жалуются на управляющую компанию «Місто для людей», которая отказывается косить траву у подъезда одного из домов.
Соответствующий пост опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
— Херсонское шоссе 1, корпус 3. Предприятие «Місто для людей» категорически отказывается выполнять свои прямые обязанности. Вход в подъезд и дорожка к нему заросла травой в метр. Заявки принимают якобы, но абсолютно их не выполняют. А сейчас и вовсе все телефоны молчат, — написала горожанка Татьяна Дашутина.
Ранее сообщалось, что в квартире другой жительницы Николаева во время дождей вода течет с потолка, а управляющая компания «Місто для людей» ничего не делает.
В феврале НикВести писали, что жители Ингульского района создали ОСМД, но «Місто для людей» отказывается разорвать договор.
Кроме того, в ноябре 2020 года житель дома по улице Космонавтов, 134 А пожаловался на бездействие управляющей компании «Місто для людей» по причине того, что минимум в пяти квартирах отсутствует отопление, хотя теплоноситель был подан.
В январе 2020-го николаевцы жаловались на некачественный ремонт канализационной трубы, который работники «МДЛ» сделали по адресу Парковая, 34.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Ингульском районе жалуются на управляющую компанию «Місто для людей», которая отказывается косить траву у подъезда одного из домов.
Соответствующий пост опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
— Херсонское шоссе 1, корпус 3. Предприятие «Місто для людей» категорически отказывается выполнять свои прямые обязанности. Вход в подъезд и дорожка к нему заросла травой в метр. Заявки принимают якобы, но абсолютно их не выполняют. А сейчас и вовсе все телефоны молчат, — написала горожанка Татьяна Дашутина.
Ранее сообщалось, что в квартире другой жительницы Николаева во время дождей вода течет с потолка, а управляющая компания «Місто для людей» ничего не делает.
В феврале НикВести писали, что жители Ингульского района создали ОСМД, но «Місто для людей» отказывается разорвать договор.
Кроме того, в ноябре 2020 года житель дома по улице Космонавтов, 134 А пожаловался на бездействие управляющей компании «Місто для людей» по причине того, что минимум в пяти квартирах отсутствует отопление, хотя теплоноситель был подан.
В январе 2020-го николаевцы жаловались на некачественный ремонт канализационной трубы, который работники «МДЛ» сделали по адресу Парковая, 34.