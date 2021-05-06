В Ингульском районе жалуются на управляющую компанию «Місто для людей», которая отказывается косить траву у подъезда одного из домов.

Соответствующий пост опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

— Херсонское шоссе 1, корпус 3. Предприятие «Місто для людей» категорически отказывается выполнять свои прямые обязанности. Вход в подъезд и дорожка к нему заросла травой в метр. Заявки принимают якобы, но абсолютно их не выполняют. А сейчас и вовсе все телефоны молчат, — написала горожанка Татьяна Дашутина.

Ранее сообщалось, что в квартире другой жительницы Николаева во время дождей вода течет с потолка, а управляющая компания «Місто для людей» ничего не делает.

В феврале НикВести писали, что жители Ингульского района создали ОСМД, но «Місто для людей» отказывается разорвать договор.

Кроме того, в ноябре 2020 года житель дома по улице Космонавтов, 134 А пожаловался на бездействие управляющей компании «Місто для людей» по причине того, что минимум в пяти квартирах отсутствует отопление, хотя теплоноситель был подан.

В январе 2020-го николаевцы жаловались на некачественный ремонт канализационной трубы, который работники «МДЛ» сделали по адресу Парковая, 34.