Житель дома по улице Космонавтов, 134 А пожаловался на бездействие управляющей компании «Місто для людей» по причине того, что минимум в пяти квартирах отсутствует отопление, хотя теплоноситель был подан.

Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

Мужчина сообщил, что большая часть квартир в подъезде отапливается, но из-за того, что не работает один стояк отопления, пять квартир сидят без тепла. Жильцы обращались в управляющую компанию, однако там каждый день обещают послать бригаду рабочих, чтобы ликвидировать проблему, но за пять дней на место так никто и не выехал.

— Боремся с компанией «Місто для людей». Теплоноситель в дом подали, электронным термометром померил вход в дом — горячая вода входит. Часть подъезда топиться, часть — нет. Уже пять дней звоним в «МДЛМ», эту чудную компанию. Они нас кормят обещаниями: что рабочие приедут сегодня, завтра тоже говорят, что приедут сегодня. Одним словом, ничего не делается. Боремся с ветряными мельницами. При этом придется платить за услугу, которой фактически не пользуемся. Счет за отопление пришлют ведь всему дому, а не нескольким квартирам. Плюс к этому мы включаем обогреватель электрический и платим немалые деньги за электричество Температура в квартире с включенным обогревателем — 21 градус, температура на батареи — 19,8. Космонавтов,134 А. заявки им оставляли, в горисполком тоже. Но в «МДЛМ» выход на руководство вообще не дают, они не работают с населением, — сообщил один из жителей.

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