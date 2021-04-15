Жительница Николаева жалуется, что в ее квартире во время дождей вода течет с потолка, а управляющая компания «Місто для людей» ничего не делает.

Об этом Яна Ковтун написала в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Подскажите, как можно воздействовать на организацию «Місто для людей»? С 2019 года обращаюсь к ним с жалобой на течь в крыше (у меня 5-й этаж пятиэтажного дома), во время дождя и таяния снега льёт с потолка в подъезде, дома по люстре, сейчас уже и в ванной.

Есть номера заявок, приходили — осматривали, пофоткали и на этом все. На мои обращения в МДЛ, мне отвечают что-то несуразное, типа: «Найдите мужчину, поднимитесь на чердак и осмотрите что там» или «поднимитесь на чердак дома и попробуйте натянуть там клеенку»

Обращений куча с присвоенными номерами заявок, все мои заявки они закрывают, как выполненные!», — возмутилась она.

Напомним, николаевцы пожаловались, что в детской поликлинике № 2, которая находится по улице Космонавтов, уже не первый год протекает крыша.